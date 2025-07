Gibt es künftig nur noch eine Erdgeschoss-Drogerie im Kaufhaus am Marktplatz? Einen solchen Kompromiss deutet Martin Papke nach einem Treffen mit dem Eigentümer an.

Weißenfels - Die Drogerie-Kette Müller wird sich offenbar doch nicht komplett aus der Weißenfelser Innenstadt zurückziehen. Darüber hat das Weißenfelser Rathaus am Mittwochnachmittag informiert. Anlass für die Kehrtwende soll demnach ein Gespräch zwischen dem 94-jährigen Drogerie-Chef Erwin Müller und dem Weißenfelser Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) sowie seiner Parteikollegin, der Vorsitzenden des Weißenfelser Stadtmarketingvereins, Elke Simon-Kuch, am Mittwochvormittag in der Zentrale des Drogerie-Konzerns in Ulm gewesen sein.