Auf der LuWu eröffnet noch diese Woche ein Imbiss mit einem bisher einmaligen Angebot in Halle. Was es damit auf sich hat.

Der etwas andere Döner: Neuer Imbiss eröffnet auf der LuWu in Halle

Was bitte ist ein Söner?

Edmond Xhaka in seinem neuen Söner-Imbiss auf der LuWu, der am Freitag eröffnet.

Halle (Saale)/MZ - Was bitte ist ein Söner? Der Schriftzug auf dem Schaufenster des gleichnamigen Ladens in der LuWu gibt einen ersten Hinweis: „Der erste Sucuk Döner in Halle“.