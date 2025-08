Katastrophe in Coswig - Feuersbrunst wütet in der Innenstadt

Coswig/MZ. - An diesem Samstag jährt sich die vielleicht größte und verheerendste Feuerkatastrophe Coswigs zum 200. Mal. Am 2. August 1825 brennen in kürzester Zeit mitten in der Innenstadt insgesamt 19 Häuser nieder. In welchem Zusammenhang der Straßenname des heutigen kleinen Boulevards mit diesem Großbrand steht.