die „Kaisermania“ ist auch in Halle angekommen. Nachdem am gestrigen Mittwochmorgen der Ticketverkauf für das Konzert von Schlagerstar Roland Kaiser am 27. Juni 2026 auf der Peißnitz startete, zieht der Veranstalter ein erstes Fazit. Und das lautet schlicht: „Es ist der Wahnsinn!“ - Matthias Winkler, Chef der Leipziger Konzertagentur Mawi Concerts, berichtet von einer überwältigenden Nachfrage, die so groß ist, dass sich der Veranstalter entschlossen hat, noch ein zweites Konzert von Roland Kaiser in Halle anzubieten. Wann dieses stattfindet und wann es Tickets gibt, hat meine Kollegin Katja Pausch für Sie aufgeschrieben.

Ein gänzlich anderes und ernstes Thema: Wie mein Kollege Marvin Matzulla herausgefunden hat, ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen Lehrer der Sekundarschule „Johann Christian Reil“ in Halle. Im Raum stehen Vorwürfe des jahrelangen sexuellen Missbrauchs einer Schülerin. Inzwischen wurde auch die Wohnung des Lehrers durchsucht. Was bisher über den Fall bekannt ist, lesen Sie hier.

Aufregung gibt es derzeit um die Filialen des Textildiscounters Kik. Wie bekannt wurde, plant das Unternehmen bis zu 400 unrentable Standorte zu schließen. Ob es schon Infos zu den Filialen in Halle und dem Saalekreis gibt und was Mitarbeiter und Kunden vor Ort zu den Plänen sagen, lesen Sie im Text von meiner Kollegin Undine Freyberg.

