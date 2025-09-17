weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Roland Kaiser und "In Extremo" in Halle: Ticketstart für Open-Air-Konzerte auf Peißnitz

Große Nachfrage Nach sensationellem Ticketstart: Roland Kaiser gibt zweites Konzert in Halle

Der Ticketstart für das Konzert von Roland Kaiser auf der Peißnitzbühne ist super angelaufen. Deshalb wird es ein zweites Konzert mit dem Superstar in Halle geben. Auch die Nachfrage für das Konzert der Mittelalter-Rockband In Extremo ist sensationell. Wann der nächste Kartenverkauf für Roland Kaiser startet.

Von Katja Pausch Aktualisiert: 17.09.2025, 16:13
Die Nachfrage nach Tickets für das Konzert von Roland Kaiser im Juni 2026 auf der Peißnitzbühne in Halle - hier ein Auftritt auf dem Magdeburger Domplatz - ist sensationell. Nun gibt es einen Zusatztermin für Halle.
Die Nachfrage nach Tickets für das Konzert von Roland Kaiser im Juni 2026 auf der Peißnitzbühne in Halle - hier ein Auftritt auf dem Magdeburger Domplatz - ist sensationell. Nun gibt es einen Zusatztermin für Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Am Mittwoch, Punkt 10 Uhr, ist der Ticketschalter für das Konzert von Roland Kaiser geöffnet worden - und die Nachfrage ist überwältigend. Daher hat der Veranstalter, die Leipziger Konzertagentur Mawi Concerts, entschieden, einen Zusatztermin für das Kaiser-Konzert 2026 auf der halleschen Peißnitzbühne anzubieten.