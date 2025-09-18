Sachsen-Anhalts Bildungsminister Jan Riedel (CDU) steht wegen eines möglichen Interessenskonfliktes in der Kritik. Anonyme Briefeschreiber fordern, dass er sein Stadtratsmandat abgeben soll.

Bildungsminister Jan Riedel ist neben seinem Amt in Magdeburg auch Stadtrat in Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Sachsen-Anhalts Bildungsminister Jan Riedel (CDU) ist nicht nur als Mitglied der Landesregierung für die Bildung zuständig, sondern er ist auch ehrenamtlicher Stadtrat in Halle. Doch genau diese Doppelfunktion sorgt jetzt für Kritik. In einem anonymen Brief, der an die MZ geschickt wurde, fordern mutmaßliche Jurastudenten aus Halle, dass Riedel sein Stadtratsmandat abgeben solle, weil er nicht gleichzeitig Minister und Stadtrat sein dürfe. Stadtverwaltung und Ministerium sehen das anders.