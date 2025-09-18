Deutschlandweit fehlen für Sanierungen Milliarden – in Sachsen-Anhalt 169 Millionen Euro. Welche Vorhaben in Halle und Wittenberg auf der Kippe stehen.

Halle/MZ - Ein Planungspapier zu den laufenden Haushaltsverhandlungen aus dem Bundesverkehrsministerium alarmiert Verkehrspolitiker in Bund und Land. Für drei Bundesstraßen in Sachsen-Anhalt drohen demnach Baustopps und für bestehende Bundesstraßen fehlt Geld zum Erhalt, so dass es verstärkt zu Geschwindigkeitsbegrenzungen oder anderen Verkehrseinschränkungen kommen könnte.

In Sachsen-Anhalt stehen diese Projekte auf der Kippe

„Auf Basis der beschlossenen mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 ist die Finanzierung der Bundesfernstraßen für die kommenden Jahre in vielen Bereichen nicht gesichert“, heißt es in dem Papier aus dem Hause von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), das als Sachstand an die Unionsfraktion im Bundestag verschickt wurde. Demnach fehlten deutschlandweit insgesamt 14,87 Milliarden Euro für Autobahnen und Bundesstraßen. Davon entfallen 4,1 Milliarden auf Bundesstraßen. In Sachsen-Anhalt stehen drei Bundesstraßen-Bauprojekte auf der Kippe: Bei der B6 die Ortsumfahrung Bruckdorf, bei der B2 die Ortsumfahrung Wittenberg und bei der B188 die Ortsumfahrung Miesterhorst (Altmarkkreis Salzwedel). Dafür könnten „auf Basis der aktuellen Finanzplanung keine Baufreigaben erteilt werden“, heißt es in dem Papier. Für den Erhalt bestehender Bundesstraßen in Sachsen-Anhalt müssten laut Ministerium bis 2029 insgesamt 419 Millionen Euro investiert werden, nach aktuellem Planungsstandsstand fehlten aber insgesamt 169 Millionen.

Ist empört: Landes-Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) Foto: Uli Lücke

Landesverkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) ist alarmiert. „Der Bund finanziert ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro mit Schulden angeblich für die Infrastruktur und gleichzeitig wird die Infrastruktur kaputtgespart“, sagte sie der MZ. Verlässliche und verantwortliche Politik sehe anders aus. „Gerade für die Länder, die sich um die Umsetzung der Maßnahmen an den Bundesstraßen kümmern, ist diese Liste ein Schlag ins Kontor“, so Hüskens weiter. Sie fordert, dass der Unterhalt der bestehenden Infrastruktur „zwingend“ gesichert werden müsse. „Der Bund entzieht sich hier seiner originären Verantwortung. Wir werden zügig das Gespräch mit den Bundestagsabgeordneten suchen und für die Infrastrukturbelange sensibilisieren“, so die Ministerin.

Für mich haben Sanierungen Priorität und dafür kämpfe ich.“ Martin Kröber (SPD), Bundestagsabgeordneter

Unionsfraktionvize Sepp Müller (CDU) aus Gräfenhainichen ist schon an Bord. „Zugesagte Ortsumfahrungen müssen durch den Bund finanziert werden“, sagte er der MZ. Man stehe vor der Herausforderung, finanzielle Lücken zu schließen. „Ich bin im engen Austausch mit dem Ministerium, um Lösungen zu finden“, so Müller.

Will für die straßen im Land „kämpfen“: SPD-Bundestagsabgeordneter Martin Kröber Foto: DPA

Auch der Magdeburger SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Kröber will sich einsetzen. „Für mich haben Sanierungen Priorität und dafür kämpfe ich. Da wird es eine Lösung geben“, so der Verkehrsexperte der SPD-Fraktion. Allerdings seien auch die 500 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen endlich. „In der jetzigen Situation müssen alle Bereiche auch sparen und richtige Prioritäten setzen“, sagte Kröber. Im Verkehrsministerium selbst gebe es „jede Menge Stellen“, wo man ansetzen könne. „Stattdessen scheucht Schnieder bei Autobahnen und Bundesstraßen die Abgeordneten mit so einem Papier auf. Solche Haushaltsspielereien sind unnötig“, kritisierte der Sozialdemokrat den Bundesminister.

Doch es gibt auch gute Neuigkeiten

Aber es gibt auch gute Neuigkeiten für Sachsen-Anhalt aus dem Bundesverkehrsministerium. Zuletzt war unklar, ob der Weiterbau der A143, die Westumfahrung Halle, und die A14-Nordverlängerung gefährdet sind. In einem Brief an Kröber versichert Staatssekretär Christian Hirte (CDU) nun, beide Vorhaben würden „planmäßig und ohne Verzögerungen weitergeführt“.