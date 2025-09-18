Stadtführerin Beate Krauße und Autorin Christina Auerswald laden zu einer spannenden Flussfahrt auf der Saale. Was die beiden Frauen zu erzählen haben und welche Überraschung sie mitbringen.

Autorin Christina Auerswald (links) und Stadtführerin Beate Krauße als Magdalene laden zu einer vergnüglichen und lehrreichen Floßfahrt auf der Saale ein.

Halle (Saale)/MZ. - „Hier auf der Saale begann alles“, sagt Christina Auerswald und zeigt über den Fluss. Mit „alles“ meint die Autorin ihre in Halle spielende Romanserie um die Spezereienhändlerin Magdalene, die nicht nur Historien-Fans in der Saalestadt begeistert. Gemeinsam mit Stadtführerin Beate Krauße, die bei einer ihrer thematischen Touren durch Halle in die Rolle der Magdalene schlüpft, geht es nun auf eine ganz besondere Stadtführung - nicht zu Fuß, sondern auf einem Floß über die Saale.