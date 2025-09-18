Gefahrguteinsatz Kontaminiert: Wie die Feuerwehr in Halle eine Leiche aus der Rechtsmedizin holt

Seit den frühen Morgenstunden läuft im Franzosenweg in Halle ein Feuerwehreinsatz. Spezialkräfte für chemische, biologische, radioaktive und nukleare Stoffe (CBRN) sind im Einsatz. Was das mit einem Todesfall vom Mittwoch zu tun hat.