weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Gefahrguteinsatz: Kontaminiert: Wie die Feuerwehr in Halle eine Leiche aus der Rechtsmedizin holt

Gefahrguteinsatz Kontaminiert: Wie die Feuerwehr in Halle eine Leiche aus der Rechtsmedizin holt

Seit den frühen Morgenstunden läuft im Franzosenweg in Halle ein Feuerwehreinsatz. Spezialkräfte für chemische, biologische, radioaktive und nukleare Stoffe (CBRN) sind im Einsatz. Was das mit einem Todesfall vom Mittwoch zu tun hat.

Von Marvin Matzulla Aktualisiert: 18.09.2025, 11:07
Nur mit Schutzanzügen können die Einsatzkräfte die Rechtsmedizin betreten.
Nur mit Schutzanzügen können die Einsatzkräfte die Rechtsmedizin betreten. (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ. - Seit den frühen Morgenstunden läuft im Franzosenweg in Halle ein Feuerwehreinsatz. Spezialkräfte für chemische, biologische, radioaktive und nukleare Stoffe (CBRN) sind im Einsatz und müssen eine Leiche aus der Rechtsmedizin holen.