Konzert in der Pauluskirche Cello, Männer und Kinder an die Macht: Warum ein Organist die Hits von Herbert Grönemeyer und Udo Lindenberg spielt
Nach seinem großartigen Erfolg mit Musik von den Beatles und populären Filmmusiken im vergangenen Jahr ist der renommierte Organist David Schollmeyer wieder in der Pauluskirche zu Gast.
18.09.2025, 08:00
Halle (Saale)/MZ. - Mit Beatles-Songs und populären Filmhits hat er bereits 2024 sein Publikum in der Pauluskirche begeistert. Nun ist Organist David Schollmeyer aus Bremerhaven wieder zu Gast in Halle. Und auch jetzt will er seine Zuhörer in Erstaunen, ins Schwingen und Singen bringen - mit Titeln großer Stars.