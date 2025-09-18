Nach seinem großartigen Erfolg mit Musik von den Beatles und populären Filmmusiken im vergangenen Jahr ist der renommierte Organist David Schollmeyer wieder in der Pauluskirche zu Gast.

Cello, Männer und Kinder an die Macht: Warum ein Organist die Hits von Herbert Grönemeyer und Udo Lindenberg spielt

Organist David Schollmeyer - hier an der Orgel in Bremerhaven - spielt die Hits von Herbert Grönemeyer und Udo Lindenberg auf der neuen Kutter-Orgel in der Pauluskirche.

Halle (Saale)/MZ. - Mit Beatles-Songs und populären Filmhits hat er bereits 2024 sein Publikum in der Pauluskirche begeistert. Nun ist Organist David Schollmeyer aus Bremerhaven wieder zu Gast in Halle. Und auch jetzt will er seine Zuhörer in Erstaunen, ins Schwingen und Singen bringen - mit Titeln großer Stars.