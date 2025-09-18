Zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz kam es am Mittwoch: Ein Mann war zu Fuß auf der B100 im Saalekreis unterwegs. Was er dort machte.

Zu Fuß auf der B100 unterwegs! Senior folgt Navi und bringt sich in Gefahr

Der 68-jährige Mann lief am Mittwoch am Fahrbahnrand der B100 von Landsberg nach Hohenthurm.

Landsberg. – Am Mittwoch (17. September 2025) hat ein 68-jähriger Mann für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz zwischen Landsberg und Hohenthurm (Saalekreis) gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, war er zu Fuß auf der B100 unterwegs.

Demnach erfuhr die Polizei durch die Redaktion eines Radiosenders, dass sich eine Person zu Fuß auf der Fahrbahn befand. Die Beamten trafen den 68-Jährigen zwischen Landsberg und Hohenthurm an. Der Senior lief entgegen der Fahrtrichtung am Fahrbahnrand entlang.

68-Jähriger war in falschem Ort aus Zug ausgestiegen

Nachdem die Polizei den Mann aus dem Gefahrenbereich gebracht hatte, erklärte dieser bei der Befragung den Grund für seinen Fußmarsch entlang der B100.

Ursprünglich sei er mit dem Zug unterwegs gewesen, habe jedoch versehentlich in Landsberg den Zug verlassen. Da sein eigentliches Ziel Hohenthurm war, habe er sich mithilfe einer Navigations-App zu Fuß auf den Weg gemacht.

Die Polizei belehrte den Mann über die Gefahren seines Handelns und entließ ihn nach kurzer Zeit.

Hinweis der Polizei: Wer gefährliche Hindernisse oder Personen im Straßenverkehr feststellt, sollte dies unverzüglich der Polizei melden – im Notfall ist auch der Polizeinotruf 110 legitim und sinnvoll.