Doch kein technischer Defekt: Wendung nach Brand im Tattoo- und Piercingstudio „Gottes Farben & Teufels Handwerk“ am Alten Markt in Halle. Welche neuen Erkenntnisse die Ermittler haben.

Ermittlerkreise: Brand in beliebtem Tattoo- und Piercingstudio in Halle war ein Brandanschlag!

Der Brand im Tattoo- und Piercingstudio am Alten Markt soll mutwillig gelegt worden sein.

Halle (Saale)/MZ - Der Brand in dem Tattoo- und Piercing-Studio „Gottes Farben & Teufels Handwerk“ am Alten Markt in Halle soll nun doch mutwillig gelegt worden sein. Zunächst ging die Polizei von einem technischen Defekt aus.