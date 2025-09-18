weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Feuerwehreinsatz in Halle Ermittlerkreise: Brand in beliebtem Tattoo- und Piercingstudio in Halle war ein Brandanschlag!

Doch kein technischer Defekt: Wendung nach Brand im Tattoo- und Piercingstudio „Gottes Farben & Teufels Handwerk“ am Alten Markt in Halle. Welche neuen Erkenntnisse die Ermittler haben.

Von Marvin Matzulla 18.09.2025, 14:41
Der Brand im Tattoo- und Piercingstudio am Alten Markt soll mutwillig gelegt worden sein.
Halle (Saale)/MZ - Der Brand in dem Tattoo- und Piercing-Studio „Gottes Farben & Teufels Handwerk“ am Alten Markt in Halle soll nun doch mutwillig gelegt worden sein. Zunächst ging die Polizei von einem technischen Defekt aus.