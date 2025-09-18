Es wird immer verrückter. Jetzt wurde sogar das Ortseingangsschild von Halle ausgetauscht. Was die Polizei dazu sagt.

Am frühen Morgen erfuhr die Polizei von einem neuen Schildertausch. Diesmal wurde Halle zur Landeshauptstadt gekrönt.

Halle/MZ. - Es wird immer verrückter. Jetzt haben Unbekannte ein Ortseingangsschild der Landeshauptstadt Magdeburg am Ortseingang von Halle an der B80 aus Richtung Eisleben hingehängt. Auch für die Polizei eine Überraschung:

Ein Ortseingangsschild von Magdeburg wie dieses war kurzzeitig umgezogen. (Foto: Rainer Schweingel)

„Wir haben heute Morgen von Autofahrern aus dem Mansfelder Land erfahren, die dort im Stau standen und das Schild gesehen haben“, sagt Polizeisprecher Thomas Müller gegenüber der MZ. „Es ist ja schön, dass wir endlich Landeshauptstadt sind, aber mit dem Namen stimmt es noch nicht ganz“, meinte er schmunzelnd. Das Schild sei mittlerweile abgebaut und müsse natürlich zurück nach Magdeburg. Es sei ja schließlich deren Eigentum.

Man prüfe aktuell gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft, welche Straftat in diesem Fall vorliege. „Es ist eigentlich kein Diebstahl, da sich nichts angeeignet wurde. Das Schild wurde nur an einen anderen Platz gebracht“, so Müller.

In den vergangenen Tagen waren bereits die Schilder von Ortsteilen wie Kanena, Heide-Nord und Neustadt-Zollrain entfernt und an anderer Stelle aufgehängt.