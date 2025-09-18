Das Klimaschutzprojekt „Klix3“ war mit einer klaren Mission in Halle auf dem Markt. Gleichzeitig erklärte das Team, an welchen Stellen CO2-Emissionen eingespart werden können.

„Klix3“ sagt den Kohlenstoffdioxid-Emissionen den Kampf an. Der Obelix ähnlich sehende „Klimaklix“ boxt daher mit Unterstützern jede Tonne CO2 aus dem Weg,

Halle (Saale)/ MZ. - Drei Sparduschköpfe bei sich und im Umfeld installieren oder den Verbrenner gegen ein E-Auto tauschen - womit lässt sich mehr Kohlenstoffdioxid einsparen? Die Mitarbeiter des Klimaschutz- und Forschungsprojektes „Klix3“ haben auf dem Marktplatz mit ihrer Deutschlandtour eine Station eingelegt. Dabei hatten sie unter anderem die sogenannte Klimawaage, die überraschende Vergleichsergebnisse hervorbrachte. Das Team ist mit einem klaren Ziel nach Halle gekommen.