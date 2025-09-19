Ein Lehrer der Sekundarschule „Johann Christian Reil“ soll eine Schülerin sexuell belästigt haben. Das Landesschulamt will von den Vorwürfen bis jetzt nichts gewusst haben. MZ-Recherchen ergeben allerdings ein ganz anderes Bild.

Äußern möchte sich an der Sekundarschule „Johann Christian Reil“ niemand zu den Vorwürfen.

Halle/MZ. - Ein Lehrer von der Sekundarschule „Johann Christian Reil“ in Halle soll eine Schülerin sexuell belästigt haben. Die Staatsanwaltschaft Halle hat deshalb Ermittlungen eingeleitet und sogar schon eine Durchsuchung bei dem Mann durchgeführt. Und der Lehrer bleibt trotzdem im Dienst, weil Schule und Landesschulamt davon nichts wussten? Neue Erkenntnisse nach Recherchen der MZ stellen genau das jetzt in Frage.