weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Nach Vorwürfen gegen Lehrer: Missbrauchsvorwurf in Halle: Was haben Schule und Landesschulamt wann gewusst?

EIL
Rettungshubschrauber auf A9 im Großeinsatz: Verletzte werden aus Autowracks geschnitten - keine Toten (mit Video)
Rettungshubschrauber auf A9 im Großeinsatz: Verletzte werden aus Autowracks geschnitten - keine Toten (mit Video)

Nach Vorwürfen gegen Lehrer Missbrauchsvorwurf in Halle: Was haben Schule und Landesschulamt wann gewusst?

Ein Lehrer der Sekundarschule „Johann Christian Reil“ soll eine Schülerin sexuell belästigt haben. Das Landesschulamt will von den Vorwürfen bis jetzt nichts gewusst haben. MZ-Recherchen ergeben allerdings ein ganz anderes Bild.

Von Undine Freyberg und Marvin Matzulla 19.09.2025, 17:55
Äußern möchte sich an der Sekundarschule „Johann Christian Reil“ niemand zu den Vorwürfen.
Äußern möchte sich an der Sekundarschule „Johann Christian Reil“ niemand zu den Vorwürfen. (Foto: Marvin Matzulla)

Halle/MZ. - Ein Lehrer von der Sekundarschule „Johann Christian Reil“ in Halle soll eine Schülerin sexuell belästigt haben. Die Staatsanwaltschaft Halle hat deshalb Ermittlungen eingeleitet und sogar schon eine Durchsuchung bei dem Mann durchgeführt. Und der Lehrer bleibt trotzdem im Dienst, weil Schule und Landesschulamt davon nichts wussten? Neue Erkenntnisse nach Recherchen der MZ stellen genau das jetzt in Frage.