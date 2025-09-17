weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Staatsanwaltschaft ermittelt Lehrer wegen Kindesmissbrauch in Halle

Vorwürfe und Durchsuchung Staatsanwaltschaft ermittelt: Wurde Schülerin in Halle über Jahre von Lehrer missbraucht?

Es gibt Missbrauchsvorwürfe gegen einen Lehrer der Sekundarschule „Johann Christian Reil“ in Halle. Inzwischen gab es auch eine Hausdurchsuchung. Was bisher bekannt ist.

Von Marvin Matzulla Aktualisiert: 18.09.2025, 09:39
An der Sekundarschule „Johann Christian Reil“ in Halle soll sich der jahrelange Missbrauch von Schutzbefohlenen zugetragen haben. Ein Lehrer soll sich über Jahre an mindestens einer Schülerin vergangen haben.  
An der Sekundarschule „Johann Christian Reil“ in Halle soll sich der jahrelange Missbrauch von Schutzbefohlenen zugetragen haben. Ein Lehrer soll sich über Jahre an mindestens einer Schülerin vergangen haben.   (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ. - Gegen einen Lehrer der Sekundarschule „Johann Christian Reil“ in Halle ermittelt die Staatsanwaltschaft. Ermittler gehen dem Vorwurf nach, dass der Pädagoge sich nach bisherigen Erkenntnissen über Jahre hinweg an mindestens einer Schülerin vergangen haben soll.