Staatsanwaltschaft ermittelt: Wurde Schülerin in Halle über Jahre von Lehrer missbraucht?

Halle (Saale)/MZ. - Gegen einen Lehrer der Sekundarschule „Johann Christian Reil“ in Halle ermittelt die Staatsanwaltschaft. Ermittler gehen dem Vorwurf nach, dass der Pädagoge sich nach bisherigen Erkenntnissen über Jahre hinweg an mindestens einer Schülerin vergangen haben soll.