Halle (Saale)/MZ. - Wenn IC Falkenberg am Samstag in der Händel-Halle die Bühne betritt, steht dem Star ein außergewöhnlicher Abend bevor - nicht nur ihm, sondern den rund Tausend Zuschauern im gut gefüllten Saal natürlich auch. Ein Jubiläum wird gefeiert.