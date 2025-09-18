Der Hallesche FC ist die Tabellenführung los und erlebt die erste Schwächephase der Saison. Warum sie sich andeutete, wer besonders fehlt.

Wie reagiert der HFC auf den „Stromausfall“ von Chemnitz?

HFC-Trainer Robert Schröder (l.) und sein Co-Trainer Sascha Prüfer müssen die erste Saisonniederlage verarbeiten.

Chemnitz/MZ. - Die meisten dürften das schon einmal erlebt haben: Man sitzt gebannt vor dem Fernseher, wartet auf die nächste romantische Szene, den Kampf des Helden oder den Konter bei einer Fußballübertragung – und plötzlich wird es zappenduster. Ein schwarzer Bildschirm, nichts geht mehr.