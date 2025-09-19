weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Blumenstreit um Ratshof: Warum die Geranien am Marktplatz in Halle bald wieder weg sollen

Um die Blumenkästen am Ratshof in Halle hat sich eine Diskussion entsponnen. Der OB wird aufgefordert, die Pflanzen auszutauschen.

Von Jonas Nayda 19.09.2025, 14:05
Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) zeigt auf seinem Instagram-Profil, wie er die Geranien vor seinem Bürofenster gießt.
Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) zeigt auf seinem Instagram-Profil, wie er die Geranien vor seinem Bürofenster gießt. (Screenshot: Instagram)

Halle (Saale)/MZ. - Sie sind noch immer ein Hingucker, die vielen rosafarbenen Blümchen vor den Fenstern des Ratshofes am Marktplatz. Doch bald sollen sie weg. Die Geranien, die auf Geheiß von Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) zu Beginn des Sommers in die Blumenkästen gesetzt worden waren, haben im Stadtrat für Kritik gesorgt.