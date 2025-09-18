Ab dem 19. September 2025 muss die Brücke, die die L169 bei Gröbers über die A14 führt, voll gesperrt werden. Grund dafür sind Schäden am Bauwerk. Was jetzt auf Autofahrer zukommt.

Risse im Mittelpfeiler: Vollsperrung der L169-Brücke über A14 bei Gröbers

Aufgrund der Sperrung der Überführung der L169 über die A14 bei Gröbers kommt es zu Umleitungen.

Gröbers - Eine Autobahnüberführung bei Gröbers im Saalekreis wird wegen Rissen in den Mittelpfeilern nach Angaben der Bundes-Autobahngesellschaft gesperrt. Es gehe dabei um die Überführung der Landesstraße 169 über die Autobahn 14 bei der Anschlussstelle Gröbers, teilte das Unternehmen mit.

Die Entscheidung sei kurzfristig nach der Hauptüberprüfung des Bauwerks erfolgt. Die Sperrung gelte von diesem Freitag an. Der Schaden mache die Sofortmaßnahme erforderlich.

Schäden an Brücke über Autobahn A14 bei Gröbers festgestellt

Die Risse im Bereich der Mittelpfeiler könnten bei einer

weiteren intensiven Nutzung die Standsicherheit des Bauwerks gefährden. Es seien in den kommenden Wochen weitere Untersuchungen geplant.

Erst danach könne ein Zeitplan für die erforderlichen Arbeiten aufgestellt werden, so die Autobahn GmbH.

Vollsperrung der L169-Brücke über die A14 bei Gröbers sorgt für Umleitungen

Die Auf- und Ausfahrten an der Anschlussstelle Gröbers in Richtung Dresden

beziehungsweise Magdeburg würden weiter zur Verfügung stehen. Sie könnten jedoch nur einseitig und ohne Querung der Autobahn genutzt werden.

Als Umleitung dienten die benachbarte Anschlussstelle Halle-Ost sowie das Schkeuditzer Kreuz. Die Alternativroute der Landesstraße 169 führe über die Landesstraßen 168 sowie 165.