weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Geldverschwendung bei der Stadtverwaltung Halle?: Trotz Kritik: OB Vogt hält an zweitem Chauffeur fest

EIL
Rettungshubschrauber auf A9 im Großeinsatz: Verletzte werden aus Autowracks geschnitten - keine Toten (mit Video)
Rettungshubschrauber auf A9 im Großeinsatz: Verletzte werden aus Autowracks geschnitten - keine Toten (mit Video)

Geldverschwendung bei der Stadtverwaltung Halle? Trotz Kritik: OB Vogt hält an zweitem Chauffeur fest

Warum braucht ein Oberbürgermeister zwei Fahrer? Alexander Vogt verteidigt sich gegen Kritik. Eines seiner Argumente kommt aus Magdeburg.

Von Jonas Nayda 19.09.2025, 15:59
Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt mit seinem Dienst-BMW.
Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt mit seinem Dienst-BMW. (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ. - Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) hält weiter an der Einstellung eines zweiten Chauffeurs fest. Zwei Fahrer seien notwendig, damit er gut arbeiten könne, sagte er jüngst bei einer Sitzung im Stadthaus. Zuvor war er kritisiert worden, weil die Stadtverwaltung überall Geld sparen muss, aber der OB sich trotz Haushaltssperre einen zusätzlichen Fahrer genehmigt hatte.