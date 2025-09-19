Warum braucht ein Oberbürgermeister zwei Fahrer? Alexander Vogt verteidigt sich gegen Kritik. Eines seiner Argumente kommt aus Magdeburg.

Trotz Kritik: OB Vogt hält an zweitem Chauffeur fest

Halle (Saale)/MZ. - Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) hält weiter an der Einstellung eines zweiten Chauffeurs fest. Zwei Fahrer seien notwendig, damit er gut arbeiten könne, sagte er jüngst bei einer Sitzung im Stadthaus. Zuvor war er kritisiert worden, weil die Stadtverwaltung überall Geld sparen muss, aber der OB sich trotz Haushaltssperre einen zusätzlichen Fahrer genehmigt hatte.