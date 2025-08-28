Die Stadt Halle muss sparen. Oberbürgermeister Vogt kürzt den Stadträten deshalb die Leistungen. Jetzt sind Eltern sauer auf ihn. Der Streit ums Geld wird persönlich.

Zwei Chauffeure oder ein Kind? Stadträte in Halle sind wütend auf OB Vogt

Oberbürgermeister Alexander Vogt (rechts) beim Aussteigen aus seinem neuen BMW. Nach seinem Amtsantritt hat er einen zweiten Chauffeur im OB-Büro anstellen lassen. Dafür wird er kritisiert.

Halle (Saale)/MZ. - Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) hat unter Stadträten für großen Unmut gesorgt. Vor allem Mandatsträger mit Kindern machen ihm Vorwürfe, denn der OB kürzt ihnen die Zuschüsse. Halle müsse Geld sparen, sagt Vogt. Gleichzeitig genehmigte er sich selbst aber einen zweiten Chauffeur und einen frischen neuen BMW. Misst der OB mit zweierlei Maß?