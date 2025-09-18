Vor der Eröffnung des neuen Eisdoms müssen die Bulls sieben Auswärtsspiele meistern. Trainer Marko Raita und Sportchef Christian Hommel sprachen über den Start der Eishockey-Oberliga am Freitag (20.15 Uhr) bei den Tilburg Trappers und persönlichen Druck.

Saale Bulls starten in die neue Saison der Eishockey-Oberliga: "Jeder soll sagen: Gegen Halle ist das harte Arbeit"

Bulls-Sportdirektor Christian Hommel (r.) und Trainer Marko Raita sprachen im MZ-Interview über die kommende Saison in der Eishockey-Oberliga

Halle/MZ - Auf die Saale Bulls warten in den kommenden Wochen hunderte Kilometer auf der Autobahn. Die ersten sieben Spiele der Eishockey-Oberliga bestreitet der Verein allesamt auswärts. Los geht es für die Hallenser an diesem Freitagabend (20.15 Uhr) bei den Tilburg Trappers. Erst am 25. Oktober steht das erste Heimspiel, bis dahin wird noch am modernisierten Eisdom gewerkelt. Christopher Kitsche sprach mit Bulls-Sportchef Christian Hommel und Trainer Marko Raita über die Herausforderung der ersten Saisonphase, die DNA der Mannschaft und das Saisonziel.