Bis Ende November laden die Literaturtage im Saalekreis zum Zuhören und Mitmachen ein. Die Lesungen finden zum Teil auch an Orten statt, mit denen man nicht rechnen würde.

Der Vorlesewettbewerb „Lesekrone“ hat die Literaturtage im Saalekreis eröffnet.

Saalekreis/MZ. - Im Saalekreis wird passend zum herbstlichen, wechselhaften Wetter wieder in Büchern geschmökert. Die 15. Literaturtage laufen bis zum 29. November im gesamten Landkreis. Auf die Besucher wartet ein vielfältiges Programm unter dem Motto: „Mit Lesen – die Welt entdecken und erleben!“. Auch neue und ungewöhnliche Orte überraschen auf der Veranstaltungsliste.