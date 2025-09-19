Weil die eigenen Azubis in Halle keinen Wohnheimplatz fanden, hat ein Dachdeckerbetrieb einen Brandbrief ans Bildungsministerium verfasst. Eine kurzfristige Lösung gibt es nun. Was bleibt, ist das grundsätzliche Problem.

Handwerk drängt auf Verbesserung: Wenn die Ausbildung am Schlafplatz scheitert

Im Gustav-Weidanz-Weg in Neustadt steht das einzige Schülerwohnheim der Stadt Halle.

Halle (Saale)/MZ - Über 99 Betten verfügt das Schülerwohnheim der Stadt Halle im Gustav-Weidanz-Weg in Neustadt. Wie die Stadt selbst auf ihre Homepage informiert, „ist es attraktiv für alle Schüler und Schülerinnen, die ihre duale Ausbildung in einer der Berufsbildenden Schulen in Halle absolvieren und deren Wohnort für eine tägliche Anreise zu weit entfernt ist“.