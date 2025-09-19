Langzeitarbeitslosigkeit, Neustart und Fachkräftemangel: Wie ein Unternehmen in Halle und die Agentur für Arbeit gemeinsam Perspektiven schaffen.

Jahrelang vom Jobcenter abhängig: Jetzt startet ein 59-Jähriger aus Halle noch mal richtig durch

Jens Bauling war lange arbeitslos und vom Jobcenter abhängig. Mit Unterstützung der Arbeitsagentur und gezielter Weiterbildung startet er bei Gollmann in Halle neu durch.

Halle (Saale)/MZ. - Es läuft wieder bei Jens Bauling. Er liebt seinen Job in der Produktion beim Anlagenbauer Gollmann in Halle-Neustadt. Und wenn alles klappt, hat er demnächst auch noch seinen Ausbilderschein in der Tasche. Er steuere ja nun allmählich auf die Rente zu, sagt der 59-Jährige, und habe große Lust darauf, in der Zeit bis zu seinem beruflichen Ausstieg sein Wissen an Jüngere weiterzugeben.