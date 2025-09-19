Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt Jahrelang vom Jobcenter abhängig: Jetzt startet ein 59-Jähriger aus Halle noch mal richtig durch
Langzeitarbeitslosigkeit, Neustart und Fachkräftemangel: Wie ein Unternehmen in Halle und die Agentur für Arbeit gemeinsam Perspektiven schaffen.
Aktualisiert: 19.09.2025, 08:25
Halle (Saale)/MZ. - Es läuft wieder bei Jens Bauling. Er liebt seinen Job in der Produktion beim Anlagenbauer Gollmann in Halle-Neustadt. Und wenn alles klappt, hat er demnächst auch noch seinen Ausbilderschein in der Tasche. Er steuere ja nun allmählich auf die Rente zu, sagt der 59-Jährige, und habe große Lust darauf, in der Zeit bis zu seinem beruflichen Ausstieg sein Wissen an Jüngere weiterzugeben.