Bundesstraßen droht Baustopp Was wird jetzt aus der geplanten Ortsumgehung Bruckdorf?
Die mittelfristige Finanzierung der Bundesfernstraßen ist in vielen Bereichen nicht gesichert. Das betrifft auch den Bau der Ortsumgehung im Süden von Halle. Was bedeutet das für die Planung? Was Landesstraßenbaubehörde und Stadt dazu sagen.
Aktualisiert: 19.09.2025, 13:09
Halle (Saale)/MZ. - Landesverkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) warnte bereits davor, dass „die Infrastruktur kaputtgespart wird“. Hintergrund ist ein Planungspapier des Bundesverkehrsministerium. Demnach ist die Finanzierung mehrerer Bundesstraßen-Bauprojekte in Sachsen-Anhalt nicht gesichert, darunter der Bau der Ortsumgehung Bruckdorf.