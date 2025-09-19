weather wolkig
Die mittelfristige Finanzierung der Bundesfernstraßen ist in vielen Bereichen nicht gesichert. Das betrifft auch den Bau der Ortsumgehung im Süden von Halle. Was bedeutet das für die Planung? Was Landesstraßenbaubehörde und Stadt dazu sagen.

Von Denny Kleindienst Aktualisiert: 19.09.2025, 13:09
Die B6 führt mitten durch Bruckdorf. Geplant ist derweil, die Bundesstraße zu verlegen, sodass der Verkehr künftig südlich des Stadtbezirks rollt.
Die B6 führt mitten durch Bruckdorf. Geplant ist derweil, die Bundesstraße zu verlegen, sodass der Verkehr künftig südlich des Stadtbezirks rollt. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Landesverkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) warnte bereits davor, dass „die Infrastruktur kaputtgespart wird“. Hintergrund ist ein Planungspapier des Bundesverkehrsministerium. Demnach ist die Finanzierung mehrerer Bundesstraßen-Bauprojekte in Sachsen-Anhalt nicht gesichert, darunter der Bau der Ortsumgehung Bruckdorf.