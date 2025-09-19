Bundesstraßen droht Baustopp Was wird jetzt aus der geplanten Ortsumgehung Bruckdorf?

Die mittelfristige Finanzierung der Bundesfernstraßen ist in vielen Bereichen nicht gesichert. Das betrifft auch den Bau der Ortsumgehung im Süden von Halle. Was bedeutet das für die Planung? Was Landesstraßenbaubehörde und Stadt dazu sagen.