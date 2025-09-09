Der „Raiffeisen“-Markt am Naumburger Ostbahnhof schließt demnächst. Nun läuft der Abverkauf. Wie viel Prozent Rabatt es gibt. Wie viele Millionen Umsatz man sich erhofft hatte.

Am Naumburger Raiffeisenmarkt hat der Räumungsverkauf begonnen. Im Oktober soll der Baumarkt geschlossen werden.

Naumburg. - Als Supermarkt-Standort ist die Naumburger Overwegstraße seit Jahrzehnten attraktiv. Das dortige E-Center erfreut sich großer Beliebtheit. Baumarkt-Betreibern aber bringt der Ostbahnhof immer seltener Glück. Nachdem im Jahr 2018 der „Toom“ (bis 1998 unter dem Namen „Goetzen“ firmierend) schloss, öffnete wenig später der „Naumbau“, der aber nicht lange durchhielt. 2021 folgte der „Raiffeisen“-Markt – bis heute, aber nicht mehr lange.