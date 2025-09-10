Allroundtalent für Einsatzkräfte Im neuen Mehrzweckfahrzeug der Feuerwehr Sandersleben (Anhalt) gibt es nicht nur Platz für die Drohnenstaffel
Die Feuerwehr in Sandersleben (Anhalt) hat für rund 90.000 Euro ein neues Mehrzweckfahrzeug.
10.09.2025, 16:31
Sandersleben/MZ. - Die Ortsfeuerwehr Sandersleben (Anhalt) der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Arnstein hat ihr neues Mehrzweckfahrzeug vom Typ MAN TGE in Dienst gestellt. Mit einer feierlichen Übergabe wurde das Fahrzeug durch die Stadt an die Einsatzkräfte übergeben.