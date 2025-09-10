Die Feuerwehr in Sandersleben (Anhalt) hat für rund 90.000 Euro ein neues Mehrzweckfahrzeug.

Im neuen Mehrzweckfahrzeug der Feuerwehr Sandersleben (Anhalt) gibt es nicht nur Platz für die Drohnenstaffel

Das neue Mehrzweckfahrzeug der Feuerwehr Sandersleben (Anhalt) wird künftig die Drohne der Stadt Arnstein beherbergen.

Sandersleben/MZ. - Die Ortsfeuerwehr Sandersleben (Anhalt) der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Arnstein hat ihr neues Mehrzweckfahrzeug vom Typ MAN TGE in Dienst gestellt. Mit einer feierlichen Übergabe wurde das Fahrzeug durch die Stadt an die Einsatzkräfte übergeben.