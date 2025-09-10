Weil er seiner ehemaligen Online-Bekanntschaft sexuell Gewalt angetan haben soll, steht ein Mann aus Halle vor dem Landgericht. Wie das Leben des Angeklagten und dieser Frau nimmt auch der Prozess eine überraschende Wende.

Vergewaltigung beim Online-Dating? Vor Gericht erscheinen Angeklagter und mutmaßliches Opfer als Paar

Am Hansering: Wegen einer Vergewaltigung musste sich am Mittwoch ein 23-Jähriger aus Halle vor dem Landgericht verantworten.

Halle (Saale)/MZ. - Dunkle Hose, weißes Hemd, so gekleidet nimmt er Mittwochmorgen auf der Anklagebank des Saals 187 im Landgericht Halle Platz. Neben ihm sitzen sein Verteidiger Silvio Szabó und ein Vertreter der Jugendgerichtshilfe. Dieser Mann soll später für das Gericht einschätzen, ob der Angeklagte - zum Tatzeitpunkt 20 Jahre alt und damit Heranwachsender - nach Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden sollte. Weshalb sich der heute 23-Jährige verantworten muss: Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, vor drei Jahren in seiner Wohnung seine Online-Bekanntschaft vergewaltigt zu haben.