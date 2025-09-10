Das Hin und Her hat möglicherweise bald ein Ende. Halles OB sieht keine Alternative zu Tornau, auch Fachleute sind für Halle. Geht es jetzt wegen Millionenkosten ganz schnell?

JVA in Tornau oder Weißenfels - fällt die Entscheidung in wenigen Tagen?

Noch sitzen Gefangene in der JVA Frohe Zukunft in Halle. Der neue Superknast soll das in die Jahre gekommene Gefängnis ersetzen.

Halle (Saale)/MZ - Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter (CDU) treibt selbst Regierungsmitglieder zur Weißglut. Dass sein Haus noch immer keine Entscheidung getroffen hat, ob die neue Justizvollzugsanstalt nun in Halles Ortsteil Tornau oder in Weißenfels gebaut wird, sorgt für Unverständnis. Zuletzt ließ Richter bei einem Termin in Volkstedt die Katze aus dem Sack.