Ein Feuerwehrkamerad und ein Maschinenbauingenieur haben eine Übungstür für die Feuerwehren der Stadt Thale entwickelt. Was sie besonders macht, und wie jeder bei der Beschaffung helfen kann.

Thales Feuerwehren sammeln für eine einmalige Übungstür – was sie so besonders macht

Ein Feuerwehrmann übt das Öffnen einer Wohnungstür. Ein spezielles Trainingsmodell wollen Thales Feuerwehren anschaffen.

Thale/MZ/son. - Auf ein „Projekt mit Alleinstellungsmerkmal“ macht Thales Stadtwehrleiter Steffen Bornemann aufmerksam: Es soll eine maßgefertigte Übungstür angeschafft werden, die ein Kamerad und ein Maschinenbauingenieur entwickelt haben. Ähnliches gebe es anderswo, doch diese spezielle Tür ist noch nicht im Einsatz, so Bornemann.