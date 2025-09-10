Die Herausforderungen sind hoch: Der Bauernmarkt und das Nordmannfest aber finden am Wochenende in Mildensee statt. Was alles geboten wird und warum man schon mit Vorfreude auf 2026 blickt.

Fest ohne Frust: Wie Mildensee am Wochenende den Bauernmarkt und das Nordmannfest stemmt

Vereinschef Oliver Flügel, Antje Lehmann und Platzmeister Harald Lauer (v.l.n.r.) stellen gemeinsam das Nordmannfest auf die Beine.

Mildensee/MZ. - Auf die Feststellung, dass die Sicherheitsvorkehrungen zum diesjährigen Mildenseer Nordmannfest und Bauernmarkt im Vergleich zu anderen Heimatfesten ein Spaziergang für den Veranstalter sind, winkt Harald Laue ab. Er ist der Platzmeister des Mildenseer Festkomitees, das sich um die Organisation und Durchführung der wichtigsten Feste im Ort kümmert.