Schockanrufer erlangten insgesamt 73.000 Euro. Falscher Polizist betrügt Wittenberger Ehepaar um fünfstellige Summe. Jetzt sitzen zwei Männer und eine Frau in Untersuchungshaft.

Polizei gelingt Schlag gegen drei Betrüger, die auch in Wittenberg aktiv waren

Wittenberg/Dessau/MZ/oml. - Der in der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau angesiedelten Ermittlungsgruppe „Aprum“, die sich der Verfolgung von Enkeltrick-Betrügern zum Ziel gemacht hat, ist ein wichtiger Erfolg gelungen. Wie die Polizei in einer gemeinsamen Erklärung mit der Dessauer Staatsanwaltschaft mitteilte, wurden eine 27-jährige Frau, ein 22 Jahre alter Mann und ein 27-jähriger Mann verhaftet. Alle drei sitzen in Untersuchungshaft.