Vom Schwarzwald an die Saale Neuanfang am Ort der letzten Ruhe - Baden-Württembergerin ist Naumburgs neue Friedhofsverwalterin

Die gebürtige Baden-Württembergerin Andrea Langewitz ist Naumburgs neue Friedhofsverwalterin und für den Neuen Friedhof in der Weißenfelser Straße sowie die städtischen Ruhestätten in den Ortsteilen verantwortlich. Wo die Meisterin im Zierpflanzenbau vorher gewirkt hat und wie sie in der Domstadt angekommen ist.