Vom Schwarzwald an die Saale Neuanfang am Ort der letzten Ruhe - Baden-Württembergerin ist Naumburgs neue Friedhofsverwalterin
Die gebürtige Baden-Württembergerin Andrea Langewitz ist Naumburgs neue Friedhofsverwalterin und für den Neuen Friedhof in der Weißenfelser Straße sowie die städtischen Ruhestätten in den Ortsteilen verantwortlich. Wo die Meisterin im Zierpflanzenbau vorher gewirkt hat und wie sie in der Domstadt angekommen ist.
Aktualisiert: 10.10.2025, 17:01
Naumburg - Ihr neuer Arbeitsplatz umfasst nicht nur das einige Quadratmeter große Büro mit Schreibtisch, PC und Schränken. Seit dem 1. September hat Andrea Langewitz über das Wohl und Wehe eines 16 Hektar großen Areals zu entscheiden – eines besonderen Areals.