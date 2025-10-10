Stadtrat in Allstedt beschließt erneut eine Sportstättensatzung. Wer künftig welche Kosten zahlen soll.

Betriebskosten, Rasenmähen: Das soll sich jetzt für die Sportvereine in Allstedt ändern

Die Sportanlage des SV Allstedt an der Schlossstraße umfasst den Hybridrasenplatz (vorn) und den Waldsportplatz (rechts oben).

Allstedt/MZ. - Eigentlich könnten in Allstedt die Korken knallen. Doch so weit wie jetzt ist man vor zwei Jahren schon mal gewesen. Die damals nach jahrelangen Diskussionen beschlossene Sportstättensatzung trat aber nie in Kraft. Der Allstedter Stadtrat hat sie vor einem Jahr wieder aufgehoben – auf Verlangen der Kommunalaufsicht.