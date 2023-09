Einstimmig hat der Stadtrat in Allstedt die Satzung zur Nutzung kommunaler Sportstätten beschlossen. Von der ursprünglichen Absicht, die Vereine stärker an den Betriebskosten der Sportplätze, Kegelbahnen und Sportlerheime zu beteiligen, ist quasi nichts übrig geblieben.

Allstedt/MZ - Es ist passiert: Nach mehr als acht Jahren, in denen man sich immer wieder mit dem Thema beschäftigt, darüber diskutiert und gestritten hatte, ist am Montagabend im Allstedter Stadtrat tatsächlich eine Satzung über die Nutzung kommunaler Sportstätten beschlossen worden – und zwar einstimmig.

Allstedt übernimmt Betriebskosten

Von der ursprünglichen Absicht, die Vereine stärker an den Betriebskosten der Sportplätze, Kegelbahnen und Sportlerheime zu beteiligen, ist quasi nichts übrig geblieben. Im Gegenteil: Mit der am Montag beschlossenen Variante dürfte die Einheitsgemeinde künftig sogar mehr zuschießen als bisher.

Denn laut der neuen Satzung übernimmt sie die Betriebskosten komplett – auch für die Plätze und Objekte in jenen Ortsteilen, in denen das bisher zum Teil oder komplett von den Vereinen bezahlt wird.

Für eine Entlastung der Kommune könnte allenfalls der Passus sorgen, dass die Vereine für die Pflege und Werterhaltung der Anlagen künftig selbst verantwortlich sind – also auch fürs Rasenmähen, das in einigen Ortsteilen bisher der städtische Bauhof erledigt.

Sogar Sprit- und Reparaturkosten werden übernommen

Doch auch an dieser Stelle konnten die Sportvereine, die mit Thomas Schlennstedt – SPD-Fraktionschef und zugleich Vorsitzender des SV Allstedt – einen starken Verhandlungsführer direkt im Stadtrat sitzen hatten, am Ende noch ein Entgegenkommen erwirken.

Die Endfassung der Satzung war vergangene Woche nach einer abschließenden Runde mit Vereinsvertretern formuliert worden. Darin verpflichtet sich die Stadt, die Vereine mit geeigneter Technik zum Rasenmähen auszustatten und sogar Sprit- und Reparaturkosten zu übernehmen.

Bürgermeister Jürgen Richter (CDU) wollte am Dienstag auf MZ-Anfrage die finanziellen Auswirkungen der Satzung noch nicht beziffern, gab sich aber optimistisch. „Auf lange Sicht ist es sicher günstiger, wenn der Bauhof nicht mehr mähen muss“, sagte er.

Die Einheitsgemeinde wird jetzt für jede Sportstätte einen Vertrag mit einem konkreten Verein schließen, der den Betrieb vor Ort regelt. Dazu gehört auch die Vermietung von Objekten an Dritte. In solchen Fällen dürfen die vertragsgebundenen Vereine sogar die Hälfte der Mieteinnahmen behalten, obwohl sie selbst von den Betriebskosten komplett befreit sind.

Ein Detail, das die Verwaltung bei den zahlreichen Verhandlungsrunden und Umformulierungen des Satzungsentwurfs möglicherweise aus den Augen verloren hatte. Die stärkere Beteiligung der Vereine an den Betriebskosten steht seit 2014 im Haushaltskonsolidierungskonzept der Einheitsgemeinde Allstedt.

Seit Mitte 2015 gab es Bemühungen, das Vorhaben umzusetzen. Auch, um endlich eine einheitliche und gerechte Lösung für alle Sportvereine zu finden, die nach dem Zusammenschluss zur Einheitsgemeinde zu höchst unterschiedlichen Konditionen weiter unterstützt wurden – oder eben nicht.

Vereine werden mit an den Tisch geholt

Im Dezember 2017 kam der Entwurf eines Vertrags in den Stadtrat, nach dem die Stadt die Sportstätten weiter betreiben wollte, die Vereine aber 30 Prozent der Betriebskosten zahlen sollten. Die fürchteten Tausende Euro Mehrkosten und Mitgliederschwund.

Die drohende Ablehnung vor Augen, nahm Jürgen Richter den Vertrag von der Tagesordnung. Im Januar drauf verwies der Hauptausschuss das Papier nochmal auf den Prüfstand, im April 2018 beschloss der Stadtrat dann auf Antrag der Fraktion SPD/WG FFw, die Sportstätten ganz aus dem Konsolidierungskonzept zu streichen.

Im November 2019 unternahm die Verwaltung dann einen neuen Anlauf, die 30 Prozent Kostenbeteiligung beschließen zu lassen. Der Stadtrat verlangte aber eine bessere Faktenbasis. 2020 tauchten die Sportstätten wieder als Sparmaßnahme im Konsolidierungskonzept auf, im Herbst 2021 lag der erste Satzungsentwurf vor. Damals entschied man im Stadtrat, die Vereine mit an den Tisch zu holen. Dabei entstand dann jene dritte Satzungsvariante, bei der sie nun doch nicht an den Betriebskosten beteiligt werden.

Kommentar von Grit Pommer: Keiner wollte abkassieren

Also, eines kann man dem Allstedter Stadtrat nicht vorwerfen – ein Schnellschuss ist die Satzung zur Nutzung kommunaler Sportstätten nicht gewesen. In all dem Auf und Ab, das sich über Jahre hinzog, ist aber vielleicht ein bisschen die Übersicht verloren gegangen. Ob diese Satzung jetzt noch irgendwas zur Haushaltskonsolidierung beiträgt bleibt abzuwarten und darf durchaus bezweifelt werden.

Dass aber die Sparidee, die ursprünglich auch hinter dem Papier steckte, seit 2015 so beharrlich verzögert, ausgebremst und schließlich so gut wie ganz gestrichen wurde, das lag vor allem daran, dass im Stadtrat kaum jemand ernsthaft bei den Sportvereinen abkassieren wollte.

Denn die leisten vieles, das ganz im Sinne der Gemeinschaft ist: Sie arbeiten mit der Jugend, bieten Raum für gesunde Freizeitgestaltung und eine Plattform für gute soziale Kontakte. Ihren Sinn hat die Satzung trotzdem: Endlich gelten für alle die gleichen Regeln.