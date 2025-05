Wegen eines Feuers in der alten Ziegelei bei Gröna mussten am Freitagabend zahlreiche Feuerwehren rund um Bernburg ausrücken. Auch die Katastrophenfall-App Nina löste aus und warnte vor einer Rauchwolke. Inzwischen gibt es Entwarnung. Was bisher bekannt ist.

Bernburg. Zu einem Großbrand an der alten Ziegelei in der Nähe von Gröna sind am Freitagabend um kurz nach 20 Uhr zahlreiche Feuerwehren aus Bernburg und um Umgebung alarmiert worden. Ersten Informationen der Einsatzkräfte zufolge soll ein großer Reifenstapel in Brand geraten sein.

Weil durch das Feuer eine Rauchwolke entstanden war, gab es zunächst auch eine Warnmeldung über Nina, die App für den Katastrophen-Fall.

Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr sind im Einsatz bei Bernburg. (Foto: FFW Bernburg)

Entwarnung nach einer guten Stunde

Demnach sollen Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. Außerdem sollen sie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten. Die Warnung vor den Brandgasen gilt von Neuborna in Richtung Norden und betrifft das gesamte Stadtgebiet.

Eine gute Stunde nach der Alarmierung konnte diese Warnmeldung wieder aufgehoben werden. Das heißt: Die Gefahr durch Brandgase, die über Bernburg ziehen, besteht jetzt nicht mehr.

Sobald es weitere Einzelheiten zu dem Feuer und seinen Folgen gibt, lesen Sie diese hier.