Jim Avignon ist einer der weltbesten Künstler seines Genres. Welche Arbeiten in Halles Zeitkunst-Galerie ab Samstag zu sehen sind.

Halle (Saale)/MZ. - Seine Motive malt er auf dünnes Plotterpapier von der Rolle. Das, so Jim Avignon, habe mehrere Vorteile: „Es ist leicht, preiswert, man hat immer genug davon. Und man muss es nicht rahmen“, erklärt der Pop-Art-Künstler, der seine Bilder für seine Ausstellung in der Zeitkunst-Galerie Halle einfach mit Malerkrepp an die Wand pinnt.