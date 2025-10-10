Polizisten haben an einem Autohof bei Weißenfels einen in Nordrhein-Westfalen zur Fahndung ausgeschriebenen Pkw sichergestellt. Wo genau der Wagen herstammt.

Polizisten haben auf einem Autohauf bei Weißenfels im Burgenlandkreis einen in Nordrhein-Westfalen gestohlenen Pkw entdeckt (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Im Autohof Zorbau unweit der A9-Anschlussstelle Weißenfels haben Polizisten in der Nacht zu Freitag einen gestohlenen Pkw entdeckt und sichergestellt. Laut Polizeirevier Burgenlandkreis ist das Fahrzeug von der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke in Nordrhein-Westfalen zur Fahndung ausgeschrieben worden. Die Ermittlungen zu dem Diebstahl laufen.