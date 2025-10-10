weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Ermittlungen im Burgenlandkreis: In NRW gestohlener Pkw taucht an einem Autohof bei Weißenfels auf

Ermittlungen im Burgenlandkreis In NRW gestohlener Pkw taucht an einem Autohof bei Weißenfels auf

Polizisten haben an einem Autohof bei Weißenfels einen in Nordrhein-Westfalen zur Fahndung ausgeschriebenen Pkw sichergestellt. Wo genau der Wagen herstammt.

10.10.2025, 18:39
Polizisten haben auf einem Autohauf bei Weißenfels im Burgenlandkreis einen in Nordrhein-Westfalen gestohlenen Pkw entdeckt (Symbolfoto).
Polizisten haben auf einem Autohauf bei Weißenfels im Burgenlandkreis einen in Nordrhein-Westfalen gestohlenen Pkw entdeckt (Symbolfoto). Foto: Marijan Murat/dpa

Weißenfels/MZ - Im Autohof Zorbau unweit der A9-Anschlussstelle Weißenfels haben Polizisten in der Nacht zu Freitag einen gestohlenen Pkw entdeckt und sichergestellt. Laut Polizeirevier Burgenlandkreis ist das Fahrzeug von der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke in Nordrhein-Westfalen zur Fahndung ausgeschrieben worden. Die Ermittlungen zu dem Diebstahl laufen.