Zehn Verletzte bei Wohnungsbrand: Feuerwehr in Halle rettet Menschen über Drehleiter aus Haus

Ein dramatischer Einsatz hat die Feuerwehr am Freitagnachmittag in der Cansteinstraße in Halle in Atem gehalten. Nach einem Wohnungsbrand musste sie Menschen aus dem Haus über die Drehleiter retten. Was bisher bekannt ist.

In höchster Not musste die Feuerwehr in der Cansteinstraße in Halle Menschen nach dem Wohnungsbrand aus dem Haus holen.

Halle (Saale)/MZ. - Zu dramatischen Szenen kam es Freitagnachmittag bei einem Wohnungsbrand in der Cansteinstraße in Halle. Menschen müssen mit Drehleiter von Dach gerettet werden. Menschen im Haus schrien um Hilfe.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen hatte sie mehrere Menschen in größter Not gerettet. „Wir haben zehn Verletzte, die mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurden. Nach aktuellen Stand sind sie leicht verletzt“, sagte Einsatzleiter Daniel Schöppe der MZ.

Die Feuerwehr ist in der Cansteinstraße im Großeinsatz. Es gibt mehrere Verletzte. (Foto: Marvin Matzulla)

Einzelheiten zu dem Feuer, wie es ausgebrochen ist, sind noch nicht bekannt. „Die Löscharbeiten sind noch nicht beendet. Erst danach können wir das Gebäude mit Ordnungskräften untersuchen. Dann steht auch erst fest, ob Wohnungen bewohnbar sind oder nicht“, so Schöppe.

Die Brandursache ist unklar. 40 Einsatzkräfte waren vor Ort, darunter die Haupt- und die Südwache sowie die freiwilligen Wehren aus Halle-Neustadt und Büschdorf.