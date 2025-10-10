News im Blog: Der Tag im Ticker Heute in Halle am 10. Oktober 2025: Von Bayern zum HFC, Halle in den Achtzigern, Unmengen an Kronkorken
Lennard Becker hat es von Bayern München zum HFC statt in die Zweite Liga verschlagen, ein Fotograf zeigt sein Halle in den 80er Jahren, beim Finale in Döblau werden noch mehr Kronkorken zu Glückskorken für das Hospiz: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Freitag, 9. Oktober 2025, in Halle wichtig ist.
Was passiert heute am Freitag, 10. Oktober, in Halle? Welche Straßen sind gesperrt, wo gibt’s Neues aus Politik, Kultur und Sport – und welche gute Nachricht sorgt für Gesprächsstoff?
Im Liveticker der Lokalredaktion Halle erfahren Sie den ganzen Tag über alles Wichtige aus Halle. Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es zuerst hier.
Eine ganze Stadt auf einen Wisch
Was war gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Donnerstag, 9. Oktober.
Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet öffnet und aktualisiert, hat immer die aktuellsten Nachrichten aus Halle auf dem Bildschirm – ganz ohne langes Suchen.
Das ist am Freitag neu in Halle:
6.25 Uhr – So landete Lennard Becker beim HFC
Lennard Becker war Kapitän der U19 des FC Bayern, gilt als großes Talent.
Doch statt in der zweiten Liga spielt er jetzt in Halle Regionalliga. Was ist da schiefgelaufen?
Schattenseiten des Profifußballs: So landete Lennard Becker beim HFC
6.17 Uhr – Was ein Fotograf aus Halle bis zur Wende in den Fokus genommen hat
Absurd, nachdenklich, witzig - Bilder des halleschen Fotografen Reinhard Hentze sind jetzt in einer neuen Ausstellung des Halleschen Kunstvereins zu sehen.
Dazu gibt es einen opulenten Katalog. Warum die Fotos mehr als wertvolle Zeitdokumente sind und was sie so faszinierend macht.
Halle-Fotos beim Kunstverein: Die Achtziger in Schwarz-Weiß
Lesen Sie heute von Dirk Skrzypczak: Die Narben des 9. Oktober in Halle - und Hoffnung für eine Industriebrache
5.53 Uhr – So viele „Glückskorken“ kamen fürs Hospiz zusammen
Monatelang haben Menschen in Halle und im Saalekreis „Glückskorken“ für einen guten Zweck gesammelt.
Erfahren Sie hier, Welche Mengen dabei zusammengekommen sind und warum sogar die Feuerwehr angerückt ist.
Schrott für den guten Zweck: Wie eine besondere Aktion die Arbeit des Heinrich-Pera-Hospizes in Halle unterstützt
