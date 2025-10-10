Lennard Becker hat es von Bayern München zum HFC statt in die Zweite Liga verschlagen, ein Fotograf zeigt sein Halle in den 80er Jahren, beim Finale in Döblau werden noch mehr Kronkorken zu Glückskorken für das Hospiz: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Freitag, 9. Oktober 2025, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 10. Oktober 2025: Von Bayern zum HFC, Halle in den Achtzigern, Unmengen an Kronkorken

Das ist am Freitag neu in Halle:

6.25 Uhr – So landete Lennard Becker beim HFC

Lennard Becker war Kapitän der U19 des FC Bayern, gilt als großes Talent.

Lennard Becker stand zuletzt zweimal in der Startelf des HFC. Mitte September wurde der 19-Jährige nachverpflichtet. (Foto: Imago/Köhn)

Doch statt in der zweiten Liga spielt er jetzt in Halle Regionalliga. Was ist da schiefgelaufen?

Schattenseiten des Profifußballs: So landete Lennard Becker beim HFC

6.17 Uhr – Was ein Fotograf aus Halle bis zur Wende in den Fokus genommen hat

Absurd, nachdenklich, witzig - Bilder des halleschen Fotografen Reinhard Hentze sind jetzt in einer neuen Ausstellung des Halleschen Kunstvereins zu sehen.

Der hallesche Fotograf Reinhard Hentze hat seine Heimatstadt in den 80er Jahren durch den Sucher der Kamera betrachtet. Seine Bilder sind weit mehr als Dokumente dieser Zeit. (Foto: Steffen Schellhorn)

Dazu gibt es einen opulenten Katalog. Warum die Fotos mehr als wertvolle Zeitdokumente sind und was sie so faszinierend macht.

Halle-Fotos beim Kunstverein: Die Achtziger in Schwarz-Weiß

5.53 Uhr – So viele „Glückskorken“ kamen fürs Hospiz zusammen

Monatelang haben Menschen in Halle und im Saalekreis „Glückskorken“ für einen guten Zweck gesammelt.

Finale beim Kronkorkensammeln: Die Kameraden der Feuerwehr Dölbau - Wehrleiter Christoph Schmidt, Sprecher Michael Drews und Wehrleiter-Stellvertreter Stefan Blasinski (v.l.) - sind am Mittwoch zu einem besonderen Einsatz zum Schrottplatz der Scholz Recycling GmbH im Trothaer Hafen ausgerückt. (Foto: Steffen Schellhorn)

Erfahren Sie hier, Welche Mengen dabei zusammengekommen sind und warum sogar die Feuerwehr angerückt ist.

Schrott für den guten Zweck: Wie eine besondere Aktion die Arbeit des Heinrich-Pera-Hospizes in Halle unterstützt

