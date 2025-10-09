Ein Historiker weckt Zweifel an der Biografie von Anton Wilhelm Amo, ab dem Wochenende wird auch die Trothaer Straße zur Großbaustelle, die Brücke über die A 14 bei Gröbers bleibt gesperrt: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Donnerstag, 9. Oktober 2025, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 9. Oktober 2025: Streit um Amo, Baustelle Trothaer Straße, Sorgenkind A14-Brücke

Alles, was heute in Halle wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über hier im Newsblog.

Was passiert heute am Donnerstag, 9. Oktober, in Halle? Welche Straßen sind gesperrt, wo gibt’s Neues aus Politik, Kultur und Sport – und welche gute Nachricht sorgt für Gesprächsstoff?

Im Liveticker der Lokalredaktion Halle erfahren Sie den ganzen Tag über alles Wichtige aus Halle. Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es zuerst hier.

Eine ganze Stadt auf einen Wisch

Was war gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 8. Oktober.

Immer der aktuelle Ticker vom Tag steht unter Heute in Halle.

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet öffnet und aktualisiert, hat immer die aktuellsten Nachrichten aus Halle auf dem Bildschirm – ganz ohne langes Suchen.

Das ist am Donnerstag neu in Halle:

6.27 Uhr – Streit um Amo: Uni bleibt bei Ehrung

Ein Historiker weckt Zweifel an der Biografie des berühmten afrikanischen Gelehrten Anton Wilhelm Amo, der im 18. Jahrhundert in Halle lehrte.

Ein Teil des Unirings wurde 2024 umbenannt. Doch jetzt gibt es offenbar neue Erkenntnisse zu Namensgeber Anton Wilhelm Amo. (Archivfoto: Goldbecher)

Warum die Martin-Luther-Universität trotzdem an seiner Ehrwürdigung festhält.

War er gar kein Sklave? Warum die Uni Halle trotzdem an Anton Wilhelm Amo festhält

Podcast: Schlagzeilen aus Halle als Audio

Sie wollen lieber zuhören als lesen? „Heute in Halle" gibt es deshalb auch als Podcast: Hier und überall, wo es Podcasts gibt, hören Sie jeden Abend die Schlagzeilen des Tages.

6.12 Uhr – Die nächste Baustelle im Norden von Halle

Halles Autofahrer und Pendler sind frustriert. Wegen Brückenbaustellen am Rennbahnkreuz geht dort oft nichts mehr.

Schilder weisen in der Trothaer Straße in Halle auf die Großbaustelle der Havag hin. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Aber es geht noch schlimmer: Nun wird ab Freitagabend auch noch auf einer wichtigen Umfahrung gebaut.

Neue Großbaustelle in Halle könnte nach der B80 für Stau-Chaos jetzt auch im Norden sorgen

Kennen Sie schon unseren Newsletter? Wenn Sie sich hier anmelden, kommt Hier in Halle jeden Morgen von Montag bis Samstag direkt per Mail zu Ihnen.

Lesen Sie heute von Simon Ecker: Wut, Schmerz, Hoffnung - sechs Jahre nach dem Terroranschlag in Halle

5.53 Uhr – A 14: Brücke bei Gröbers bleibt gesperrt

Die Autobahnüberführung an der A 14 bei Gröbers im Saalekreis ist wegen Rissen in den Mittelpfeilern seit dem 19. September 2025 gesperrt.

Die Brücke über die A 14 bei Gröbers weist Risse auf. Bisher ist nur die Brücke selbst gesperrt. Bleibt das auch bei einem Ersatzneubau so? (Foto: Marvin Matzulla)

Jetzt steht fest: Das dauert auf jeden Fall länger.

Schäden am Bauwerk: Die Brücke über die A14 bei Gröbers bleibt gesperrt

Newsletter & Podcast

Newsletter „Hier in Halle“ – Montag bis Samstag früh die wichtigsten News aus der Stadt

Podcast „Heute in Halle“ – täglich die Schlagzeilen zum Hören

Archiv – die letzten drei Werktage

Halles Tag im Überblick

Damit sind Sie für heute auf dem Laufenden. Im Laufe des Tages ergänzen wir diesen Ticker um neue Meldungen aus Halle – aktuell, lokal und verlässlich. Danke, dass Sie „Heute in Halle“ lesen.