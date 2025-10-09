Friedrich leidet an einer aggressiven Krebsform. Nach Rückschlägen in der Therapie hofft seine Familie auf eine lebensrettende Stammzellspende. Wie der Sechsjährige trotz Klinikalltag Hoffnung schenkt und was jeder tun kann, um zu helfen.

Neuer Tumor trotz Chemo: Der kleine Friedrich aus Höhnstedt sucht seinen Leuchtturm

Friedrich wird als kleiner Sonnenschein beschrieben. Jeden Tag kämpft er gegen den Krebs.

Halle (Saale)/ MZ. - Der sechsjährige Friedrich kämpft Tag für Tag. Im Frühjahr dieses Jahres bekam er die Diagnose Burkitt-Lymphom - eine Erkrankung des blutbildenden Systems, also eine Art der Leukämie. „Die Prognosen standen am Anfang gut“, erklärt seine Patentante Theresa Schuwerack. Der in Halle geborene Friedrich wurde einige Monate in der Uniklinik behandelt bis die Familie eine weitere Hiobsbotschaft traf.