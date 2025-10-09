weather wolkig
  4. Streit bei Denkmalsanierung: Lügner-Vorwürfe und offene Fragen: Bröckeln Droyßiger Schlosspläne?

Über die Wirtschaftlichkeit der Millioneninvestition am Droyßiger Schloss wird in der Verbandsgemeinde heiß diskutiert. Viele Fragen bleiben offen.

Von Matthias Voss Aktualisiert: 09.10.2025, 08:03
Wie wirtschaftlich ist die Sanierung des Droyßiger Schlosses?
Droyssig/MZ. - Steht die millionenschwere denkmalgeschützte Sanierung des Droyßiger Schlosses auf der Kippe? Diesen Eindruck konnte man in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates im Droyßiger-Zeitzer Forst haben. Denn Ratsmitglieder gingen sehr kritisch mit der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des Vorhabens der Verbandsgemeinde (VG) um. Viele Fragen wurden gestellt, viele blieben offen.