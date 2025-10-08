Halles Autofahrer und Pendler sind frustriert. Wegen Brückenbaustellen am Rennbahnkreuz geht dort oft nichts mehr. Aber es geht noch schlimmer: Nun wird ab Freitagabend auch noch auf einer wichtigen Umfahrung gebaut.

Neue Großbaustelle in Halle könnte nach der B80 für Stau-Chaos jetzt auch im Norden sorgen

Schilder weisen in der Trothaer Straße in Halle auf die Großbaustelle der Havag hin.

Halle (Saale)/MZ. - Ein Katzensprung trennt die Brücken am Holzplatz von ihren Schwestern am Rennbahnkreuz. Doch diese knapp 650 Meter treiben Autofahrer seit Ende August in den Wahnsinn. Die Stadt lässt die Brücken erneuern. Und täglich stehen sich die Fahrzeuge in fetten Staus die Reifen platt. Jetzt kommt im Norden von Halle die nächste Großbaustelle dazu - auch dort droht ein Verkehrschaos. Auf einer der wichtigsten Umleitungsstrecken für die B80.