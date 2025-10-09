Die Leunaer Stadträte haben im Finanzausschuss dafür gestimmt, dem Frauen- und Kinderschutzhaus in Merseburg bei der Umsetzung von konkreten Projekten zu helfen. Warum sie jedoch einen jährlichen Festbetrag ablehnen.

Leuna/MZ. - Fast täglich erreichen Anfragen das Frauen- und Kinderschutzhaus in Merseburg. Der Bedarf ist groß und die benötigten finanziellen Mittel sind es auch. Die Leunaer Stadträte haben sich nun im jüngsten Finanzausschuss im Beisein von Vertreterinnen des Schutzhauses für eine Hilfe entschieden. Ein pauschaler jährlicher Betrag war nicht mehrheitsfähig, jedoch eine sachbezogene Unterstützung. Für 2026 gibt es ein konkretes Projekt.