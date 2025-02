Leuna/MZ - - Sollte Leuna das Frauen- und Kinderschutzhaus in Merseburg finanziell unterstützen? Diese Frage kam vergangene Woche im Finanzausschuss auf. Ausgangspunkt der Debatte war eine Anfrage des Linken-Stadtrats Matthias Dupke an die Verwaltung. Er wollte wissen: Wie viel hat Leuna früher an die Einrichtung gezahlt und warum wurde das irgendwann eingestellt? Kämmerer Michael Leonhardt listete auf: Von 2009 bis 2016 flossen jährlich 300 Euro aus der Stadtkasse an die Einrichtung. Später seien die Zahlungen eingestellt worden, weil das Frauenhaus offenbar keinen Antrag auf finanzielle Unterstützung mehr gestellt habe, auch zwischendurch seien die im Haushalt geplanten 300 Euro aufgrund fehlender Antragstellung mal nicht ausgezahlt worden. Seit 2017 sei kein Geld mehr geflossen.

