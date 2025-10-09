Am Donnerstagmorgen ist auf der A9 Höhe Weißenfels ein Lkw komplett ausgebrannt. Der Fahrer konnte sich retten.

Lkw brennt auf A9 bei Weißenfels vollständig aus – Zwei Spuren wieder befahrbar

Auf der A9 brannte am Donnerstagmorgen ein Lkw vollständig aus.

Weißenfels. – Am Donnerstagmorgen ist gegen 6.15 Uhr auf der A9 in Richtung Berlin ein Lkw vollständig ausgebrannt, wie die Polizei mitteilt.

Der Fahrer habe auf dem Standstreifen anhalten müssen, da er bemerkt habe, dass sein Fahrzeug Feuer gefangen habe. Die Feuerwehr löschte nach Angaben der Polizei den Brand. Der 58-jährige Fahrer sei auf Höhe Weißenfels leicht verletzt worden.

Der Gesamtschaden liege bei etwa 150.000 Euro. Die A9 in Richtung Berlin musste komplett gesperrt werden. Seit 8 Uhr sind der mittlere und der linke Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben, so die Polizei.