Wuchert der Süße See tatsächlich zu? Fischereiwirtschaftsmeister Christian Kulawik widerspricht. Er ist froh, dass grüne Algenteppiche im See Geschichte sind. Und Ortschef Leberecht führt klares Wasser und einen gepflegten Sandstrand vor.

Seeburg/MZ. - Von wegen, der Süße See wuchere zu, das sich am Ufer sammelnde Kraut stinke und man könne deshalb kaum noch für ein Bad ins kühle Nass steigen!