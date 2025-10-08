weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Süßer See: Fischer lobt Wasserqualität und gepflegte Ufer - Top-Zustand trotz Kritik

Wuchert der Süße See tatsächlich zu? Fischereiwirtschaftsmeister Christian Kulawik widerspricht. Er ist froh, dass grüne Algenteppiche im See Geschichte sind. Und Ortschef Leberecht führt klares Wasser und einen gepflegten Sandstrand vor.

Von Susanne Christmann Aktualisiert: 09.10.2025, 11:41
Wuchert der Süße See tatsächlich zu? Ralf Leberecht verweist auf das glasklare Wasser an der Badestelle samt gepflegtem Sandstrand.
Wuchert der Süße See tatsächlich zu? Ralf Leberecht verweist auf das glasklare Wasser an der Badestelle samt gepflegtem Sandstrand. Foto: Susanne Christmann

Seeburg/MZ. - Von wegen, der Süße See wuchere zu, das sich am Ufer sammelnde Kraut stinke und man könne deshalb kaum noch für ein Bad ins kühle Nass steigen!